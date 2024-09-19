وفد من الرهبانية الأنطونية المارونية زار البابا تواضروس الثاني: لبنان يمر بأوقات صعبة ونطلب صلاتكم

زار المدبّر العام في الرهبانية الأنطونية المارونية الأب بشارة إيليا، على رأس وفد من الرهبانية ضم مدير المعهد الفني الأنطوني في بيروت ونقيب الأيقونوغرافين في لبنان الأب شربل بو عبود والراهب الأنطوني الأب فرانسيس الجرماني، بابا الكنيسة القبطية تواضروس الثاني، في المقر البابوي في العباسية- مصر.

وأكّد الأب إيليا أنّ "لبنان يمر بأوقات صعبة، ونطلب صلاتكم وبركتكم لشعبنا".

‎واشارت الرهبانية في بيان، إلى أنّ "البابا حدّثهم عن الرهبنة القبطية، التي انتشرت منها الرهبنة للعالم كله، والأنظمة الرهبانية القبطية، وعن الكنيسة القبطية وتاريخها. كما اطمأن منهم إلى الأحوال بصفة عامة في لبنان البلد الشقيق".

‎ولفتت إلى أنّ "زيارة وفد الرهبانية الأنطونية للبابا تواضروس الثاني، تأتي للتعارف ونوال البركة، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر التي شملت زيارات لعدد من الكنائس والأديرة، إلى جانب بعض الأماكن الأثرية المصرية.

كما طلب الوفد صلاة البابا وبركته من اجل لبنان".