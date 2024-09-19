تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالًا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد لامي، الّذي عبّر عن "تضامنه مع لبنان في المرحلة الصّعبة الّتي يمرّ بها"، مقدّمًا تعازيه بضحايا التّفجيرات الّتي حصلت في اليومين الأخيرين.
وأعرب، بحسب رئاسة مجلس الوزراء، عن قلقه العميق "إزاء تصاعد التوتّرات وسقوط الضّحايا المدنيين في لبنان، مشدّدًا على الحاجة إلى "السّعي لإيجاد حلّ يفضي إلى استعادة الاستقرار والأمن عبر الخط الأزرق".
وعبّر لامي عن تقديره "لكلّ الفريق الطبّي في لبنان الّذي واكب التطوّرات الخطيرة بعمل احترافي يُشهد له، رغم الظّروف الدّقيقة الّتي يعاني منها"، مؤكّدًا "أنّه سيقوم بكلّ الاتصالات اللّازمة لتأمين الدّعم للبنان، والحفاظ على سلامته واستقراره".
وقد شكر ميقاتي للوزير لامي عاطفته، مشدّدًا على "أولويّة وقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا أعرب لميقاتي عن تضامنه مع لبنان: سنقوم بالاتصالات اللازمة للحفاظ على سلامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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