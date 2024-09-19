"حزب الله": استهدفنا موقع السماقة ومبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة المطلة وأصبناها مباشرةً

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة ال‏يوم الخميس، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة؛ ‏وأصابوها إصابةً مباشرة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا عند السّاعة 7:00 من مساء اليوم، موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".