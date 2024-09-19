التقى رئيس "حزب الكتاب اللبنانية" النائب سامي الجميل في مكتبه في بكفيا، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد رياشي والمنسقة العامة للمؤتمر رشا عيتاني. وقد تم دعوة النائب الجمّيل للمشاركة في مناسبة السنوية العاشرة لتأسيس المؤتمر تحت عنوان: "الفرصة الأخيرة"، التي ستقام في الخامس من شهر تشرين الاول المقبلة. وتم أيضا تم البحث في الشأن السياسي، وفي المبادرة التي يزمع المؤتمر الدائم للفدرالية على إطلاقها قريبا.

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل بحث مع رياشي بالمبادرة التي يزمع المؤتمر الدائم للفدرالية على إطلاقها قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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