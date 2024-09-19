شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة "بداية جديدة" تعزز وتقوى من مهارات الأفراد فى مجالات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، هي أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان.

وأوضح النائب أحمد إدريس في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد من أهم المبادرات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، كمحور من محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي يهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية ويشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.

وأضاف عضو مجلس النواب بأن مبادرة بداية جديدة تعزز وتقوى من مهارات الأفراد في مجالات متعددة، لأنها تقدم برامج تدريبية متخصصة في العديد من المجالات، أهمها استخدام التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطور الذي يحدث في العالم، بالإضافة لموضوعات تدريبية متنوعة حول التعليم المستمر والقيادة والدعم النفسي.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أنّ المبادرة تسعى إلى تكثيف الخدمات المقدمة للمواطن المصري حتى يستشعر الرضا ومدى اهتمام الدولة المصرية به، لافتا إلى أنّ المبادرة تساهم في حل المشكلات التي تواجه التعليم، مثل كثافة الفصول وتأهيل وتدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن السعي نحو تطوير المناهج وتغييرها، كما أن المشروع القومي للتنمية البشرية يهدف إلى خلق إنسان متميز من الناحية الصحية والثقافية والتعليمية ولديه الكثير من القدرات والمهارات التي تمكنه من الدخول في سوق العمل والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة في القيم والمبادئ والعادات المجتمعية.