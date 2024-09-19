السفير التركي: زيارة الرئيس السيسي لتركيا بداية صفحة جديدة بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، السفير التركي بالقاهرة " صالح موطلو شن" في حوار مفتوح تحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".



وفي بداية الندوة رحب حسين الزناتى تحدث عن عمق العلاقات المصرية التركية وقال انها علاقات تاريخية والفترة الماضية شهدت تطوير كبير بين عمق العلاقات للبلدين في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة وخاصة زيارات رؤساء الدول بين البلدين خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه أكد السفير التركي صالح موطلو شن أن تركية تدرك جيدة مكانة مصر في المنطقة وهذا الإدراك يأتي من التاريخ المتبادل بين البلدين كما ندرك أهمية التعاون مع مصر وسيكون له ايجابيات في المنطقة.

وأوضح السفير التركي أن زيارة الرئيس السيسي لمصر لتركية وقلبها زيارة الرئيس التركي للقاهرة يعد ذلك بداية صفحة جديدة بين البلدين وهذا العلاقات تستند بين الدولتين تساهم في التنمية والاستقرار للمنطقة.

وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لتركيا وقع الرئيسان بروتوكول أحيا مجلس استراتيجي رفيع المستوي بين البلدين في مجال الإنتاج بين البلدين و ونرى بوضح عمق العلاقات الاستراتيجية بين المجلس

واول اجتماع لهذا المجلس بعد زيارة السيسي لتركيا تم توقيع 17 وثيقة بين البلدين، وهذه الاتفاقيات تشير الي عمق العلاقات بين البلدين وهذا الاتفاقيات في شتي المجالات وهي عباره عن بداية تعاون كبير بين البلدين في المجالات المختلفة فنيية وتجارية والاقتصادية.



واشار أن السياسية الخارجية التركية هي اولوية له المصرية والقضية الفلسطينية وكلا الدولتين تنظر الي القضية الفلسطينية وهي سبب المشاكل في منطقة الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية والظلم التي يتعرض له الشعب الفلسطيني.



وأوضح السفير التركي أن مصر وتركيا وجميع الشعوب تدرك أن الشعب الفلسطيني له حق في أقامت دولته علي حدود 67 وانه ليس طريق اخر لحل القضية الفلسطينية سوى أقامت دولتهم.



وأريد أن أقول أن بعد 7 أكتوبر أن مصر لها حدود بين غزه وفلسطين و بذلت جهود كثير في ادخل المساعدات ووقف إطلاق النار وعلي مدار عام الحرب علي الشعب الفلسطيني ومصر وقطر تشارك في مباحثات السلام في المنطقة وتركيا تشكر مصر وقطر في الدول الذي يقومونه به في القضية الفلسطينية، وتركيا حريصة علي ادخل المساعدات التركية للشعب الفلسطيني من خلال مصركما يوجد لدينا مستشفى ميداني في قطاع غزة

وحرب غزة حدثت تطور خطير في البحر الأحمر ولبنان وان رئيس الوزارة تواصل مع المسؤولين في لبنا بسبب الاحداث الاخيرة ونتوقع أنها محادثات لأنها النزاع القائم في المنطقة.



والرئيسان لهم وجهة نظر واحدة في التنمية والصناعة والاستقرار وترفيه الشعب والمثال علي ذلك عندما وصل الرئيس التركي للرئاسة اهتم بالطرق وقام بإنشاء 5 آلاف كليو متر وايضا والرئيس السيسي عندما تولي مقاليد الحكم قام بإنشاء الطرق كبير في مصر.



وأضاف سفير تركيا أن تركيا تعمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى ١٥ مليار جنية خلال الفترة المقبلة.

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