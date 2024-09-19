ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمئات الملايين

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم الحكومة الألمانية على المدى القصير تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة حوالي 400 مليون يورو.

جاء ذلك في رسالة من وزارة المالية إلى لجنة الميزانية في البرلمان الألماني. ذكرت الرسالة أن هذه الأموال سيتم استخدامها في شراء معدات عسكرية للجيش الأوكراني، وخاصة في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة ومعدات الحماية. وحملت الرسالة توقيع وكيل وزارة المالية فلوريان تونكار (من الحزب الديمقراطي الحر). وحذر تونكار في الرسالة من الخطر المتمثل في احتمال أن "تخسر أوكرانيا في حربها الدفاعية في حال لم تحصل على زيادة كبيرة في الدعم المادي." ووفقا لوزارة المالية الألمانية، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى توفير 42ر1 مليار يورو بحلول نهاية العام من أجل دعم أوكرانيا، وهو ما يزيد بمقدار 397 مليون يورو عن المخصص في الميزانية لهذا الغرض، الأمر الذي يجعل هناك حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان على هذه الزيادة. من جانبه، ألمح كارستن كلاين النائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر(الحزب يحمل حقيبة المالية) إلى وجود دعم لهذا المشروع قائلا: "نحن نحفظ كلمتنا"، وأضاف: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من العتاد والمواد العسكرية من أجل الدفاع عن حريتها وعن قيمنا".