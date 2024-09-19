قائد الجيش التقى وفداً من هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية ووفداً من نقابة مستوردي الأدوية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان برئاسة النقيب جوزيف غريّب، كما استقبل وفدًا من هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية برئاسة إيلي رزق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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