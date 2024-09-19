ماكرون دان خلال اتصال مع ميقاتي التفجيرات في لبنان: لضبط النفس وعدم التصعيد

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله البحث في الوضع في لبنان والمنطقة.

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يُصار إلى "اتخاذ موقف حازم من العدوان الاسرائيلي خلال جلسة مجلس الامن المقررة غدا بطلب من الحكومة اللبنانية".

وخلال الاتصال عبّر الرئيس الفرنسي عن "ادانته للتفجيرات التي حصلت في اليومين الأخيرين، والتي اوقعت مئات الضحايا"، معبّرًا عن "تضامنه وتعاطفه مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، ودعا جميع الجهات إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي الى اي حل"، وفق ما نقل عنه مكتب ميقاتي.