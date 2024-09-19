البنك الأهلي 438 مليار جنيه قيمة معاملات التحويلات اللحظية خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهر البنك الأهلي المصري أن إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية (إنستاباي) خلال 2023 بلغت نحو 73 مليون حركة بإجمالي مبلغ 428 مليار جنيه في حين بلغت عدد الحركات خلال 2022 عدد 6.3 مليون حركة بإجمالي مبلغ 35.8 مليار جنيه فقط بزيادة في القيمة 1295%.

وجاء ذلك في بيان للبنك اليوم حول عقد الجمعية العامة للبنك اجتماعا اليوم الخميس لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بتحقيق صافي أرباح بقيمة 70.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وبحسب بيان البنك، ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى 6.786 ألف ماكينة بنهاية يونيو الماضي من نحو 6.710 ألف ماكينة في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 178 ماكينة عن ديسمبر 2022.

فيما ارتفع عدد ماكينات إلى POS إلى 588 ألف ماكينة بنهاية يونيو الماضي من نحو 523 ألف ماكينة في ديسمبر 2023.

ونجح البنك في افتتاح 23 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2023 ليصل إجمالي عددهم إلى 657 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.

واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 665 فرعا بنهاية يونيو 2024 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرعا تقليدي مزود بقسم إلكتروني.

كما بلغ عدد الفروع المجهزة للتعامل مع ذوي الهمم نحو 83 فرعا مع وضع لافتات مميزة للفروع التي تقدم الخدمة مع السعي الدائم والاهتمام بشرائح العملاء من ذوي الهمم وذلك من خلال عمل منحدرات للمدخل الخارجي للفرع، مصاعد اليكترونية ، شباك تللرات وماكينات ATM ذو ارتفاع منخفض، تدريب أغلب فروع مصرفنا للتعامل مع العملاء من خلال لغة الإشارة ، توفير نماذج الطلبات المترجمة بلغة برايل.

وأوضح البنك أنه تم استقطاب نحو 700 ألف عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي " الأهلي نت " ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7.8 مليون عميل في ديسمبر 2023، مقابل 7.1 مليون عميل في ديسمبر 2022.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.6 مليون عميل في ديسمبر 2023 بزيادة نحو 114 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام .

وأوضح البنك في بيانه أن إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية بلغت في ديسمبر 2023 نحو 1.3 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتركزت سياسة البنك بالمسؤولية المجتمعية في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.