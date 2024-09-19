ارتفاع عدد شهداء تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان إلى 37 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء بسبب تفجيرات الأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين إلى 37 شخصًا.

وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن عدد المصابين وصل أيضًا إلى 2931 شخصًا.

وصرح فراس الأبيض، أن عدد المصابين الذين صُنفت إصابتهم بين المتوسطة والبليغة وصلوا إلى 1343 شخصًا، بينهم يوجد نحو 226 حالة حرجة.

وشهد لبنان على مدار يومين متتاليين حوادث انفجار مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية من أنواع "بيجر" و "آيكوم" والتي استهدفت عناصر حزب الله بالتحديد لكنها أصابت مدنيين أيضًا.

من جانبه اتهم الحزب إسرائيل بالوقوف خلف هجمات الأجهزة بينما لم تعلن الأخيرة مسؤوليتها حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.