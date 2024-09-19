"أنت مش من صلبي".. عامل خردة يقتل ابنه بعد وصلة تعذيب في المنصورة بعد شكه فى سلوك زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أنهى عامل جمع خردة، اليوم الخميس، حياة ابنه الطفل بمنطقة سندوب بنطاق قسم أول مدينة المنصورة، وذلك بعد خلافات زوجية مستمرة وشكه فى نسب المجني عليه.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "فتحي كامل فتحي كمال عبدالحافظ"، 3 سنوات، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال "فاطمة.ع.م"، شاهدة الواقعة أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عاما، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بالاعتداء على ابنه بالضرب وتعرض الطفل لوصلة تعذيب حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة على إثرها قام بالتخلص من نجله لشكه فى كونه نجله.

جرى تحرير المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة،والعرض على النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وعرض مذكرة تفصيلية من المباحث الجنائية، بملابسات الواقعة وظروفها رفقة المتهم.