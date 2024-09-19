الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابيين اثنين شرق البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الخميس، عن مقتل إرهابيين اثنين في عملية بحث وتمشيط لوحدة من الجيش أمس، بولاية تبسة شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأمر يتعلق بالإرهابيين السبتي مساني، وعبد الله يونس.

كما كشفت عن ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، وكمية من الذخيرة، وسلاح أبيض، سيف، بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان منفصل أنه جرى اعتقال سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 سبتمبر الماضي.