سلسلة غارات إسرائيلية فجراً على جنوب لبنان... واشتباكات مسلحة على الحدود

الشارقة - اميمة ياسر - تعرّض جنوب لبنان لسلسلة من الغارات استهدفت بلدات وقرى حدودية، واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والدخانية، أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، مما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف على الحدود المشتركة مع إسرائيل في القطاع الأوسط، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت فجراً غارات جوية على دفعتين مستهدفة بلدة كفركلا بأربعة صواريخ بمعدل صاروخين في كل غارة.

وكان الطيران الإسرائيلي بعيد منتصف الليل أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وشيحين بصاروخين تزامن ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدتي ياطر وحداثا.

وبعد منتصف الليل تعرضت مدينة الخيام لغارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت تعرضت بلدات بيت ليف، عيتا الجبل ورامية وجبل بلاط لقصف مدفعي مركز.

وتعرضت بلدة الطيبة لغارة، تبعتها غارة على منطقة الصالحاني، وغارة أخرى استهدفت بلدة ميس الجبل. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة بليدا، وأتبعها بعد خمس دقائق بغارة على أطراف بلدتي ميس الجبل وبليدا.

وتعرضت بلدة ميس الجبل لغارتين متتاليتين في الوقت نفسه. سجل بعد ذلك تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح والزهراني وصور على علو متوسط.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. وأطلق عدداً من القذائف الحارقة لإشعال النار في الأحراج المتاخمة لبلدة علما الشعب والناقورة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي والمسّير فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وأعلن «حزب الله» في بيان ضرب نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر وأوقعوا فيها عدداً من القتلى والجرحى.

اشتباكات مسلحة

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع اشتباكات مسلحة في عدة نقاط على الحدود الشمالية مع لبنان بحسب ما نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن وسائل إعلام إسرائيلية.

كذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.

من جهته، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم أن الجيش الإسرائيلي هاجم مباني عسكرية ومستودع أسلحة لـ«حزب الله» في سبع مناطق جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي: «خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت مقاتلات سلاح الجو مباني عسكرية تابعة لـ(حزب الله) في مناطق شيحين، والطيبة، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات مستودع أسلحة كان يستخدمه (حزب الله) في منطقة الخيام جنوب لبنان، كما قصفت مدفعية جيش الدفاع في عدة مناطق جنوب لبنان».