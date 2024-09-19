الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميمًا، حمل الرقم 30/2، إلى كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري – بيروت، حول منع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة.

وبحسب ما نشرته فضائية «LBC اللبنانية»، صباح الخميس، طلبت المديرية بموجب التعميم من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري – بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا ستتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله في جنوب لبنان، الأربعاء، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم «بيجر» خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

ولم يعلق المسئولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسئول عن ذلك.

وقال أحد مسئولي حزب الله، إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام على غزة، ما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.