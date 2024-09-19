ارجئت جلسة حكومة تصريف الأعمال التي كانت مقررة اليوم في السراي الحكومي، والمخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة الواقع فيه 20 أيلول 2024، وذلك بسبب اعتذار عدد من الوزراء عن عدم الحضور وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني.

كانت هذه تفاصيل خبر ارجاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم إلى الغد بسبب اعتذار وزراء عن الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.