الأبيض: 25 شهيدًا و608 جرحى بآخر حصيلة لما حصل في 18 أيلول و12 شهيدًا و2323 جريحًا ليوم 17 أيلول

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ جميع من في القطاع الصحي شارك في اليومَين الماضيَين في تقديم المساعدة، جرّاء انفجار أجهزة الاتصالات إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان يومي 17 و18 أيلول في مختلف المناطق اللبنانية.

وأعلن، في مؤتمر صحفي حول الاستجابة للأوضاع الأمنية، أنّ "عدد الشهداء بالنسبة ليوم 17 أيلول لا يزال 12، أمّا عدد الجرحى فهو 2323 بعد التدقيق"، كما أفاد بأنّ "آخر حصيلة في وزارة الصحة لما حصل في 18 أيلول هي 25 شهيدًا و608 جرحى".