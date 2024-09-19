3 قتلى وعدد من المصابين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة قباطية جنوب جنين

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر طبية فلسطينية، قولها إنّه "سقط 3 شهداء وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين".

وكانت قد هدمت قوات إسرائيلية مباني جنوبي الخليل، في حين حاصرت قوات خاصة منزلا في بلدة قباطية بجنين، في ظل استمرار التصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وداهمت قوة عسكرية بلدة بيت عوا غربي مدينة دورا جنوبي الخليل ترافقها آليات هدم ثقيلة وجرافة وشرعت في هدم منزلين قيد الإنشاء ومنشأة تجارية في المنطقة المصنفة "ب" والخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.

وقال مدير بلدية بيت عوا للجزيرة إن البلدية كانت تتابع الملف القانوني للمنزلين في المحاكم الإسرائيلية منذ شهرين، ولم تصدر أي قرارات بشأنهما، مضيفا أن الهدم جاء دون سابق إنذار.