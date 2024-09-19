الأمن القومي المجري نفى علاقة بودابست بتوريد أجهزة البيجر للبنان: ننفذ عمليات تدقيق بتورّط شركة بالبلاد

أفادت وكالة الأمن القومي في المجر، بأن "الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان مؤخرًا، ولم تكن المجر وسيطًا في المعاملات التجارية في هذا المجال".

وأضافت الوكالة في تعليقها على ما نشرته وسائل إعلام مجرية: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التي تزعم بأن شركة مسجلة في المجر قامت بتسليم شحنات من معدات الاتصالات (البيجر) إلى منظمة حزب الله اللبناني التي انفجرت في لبنان وسوريا لاحقًا، تفيد الوكالة بأنه لم تتم أية إجراءات جمركية مع هذه البضائع في أراضي المجر".

وذكرت المخابرات البلغارية كذلك، أنها بدأت مع المؤسسات ذات العلاقة، بتنفيذ عمليات تدقيق "فيما يتعلق بتورط شركة مسجلة في المجر".

من جانبه أفاد التلفزيون الوطني المجري، بأن شركة Norta Global Ltd، هي مسجلة في الواقع على عنوان أجنبي ولا تمارس أي أنشطة في المجر.