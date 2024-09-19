"القسام": فجرنا ناقة جند صهيونية واستهداف ناقلتَي جند أخريَين في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركّب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح".
وأكّدت في هذا السياق، أنها تمكنت من "تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوّتَي "شواظ" واستهداف ناقلتي جند أخريَين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة التاندوم".
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