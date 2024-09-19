استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد مواطنان، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم.

كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص في مناطق شمال البريج.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني صباح اليوم عن انتشال جثامين امرأة وطفلتين من الشقة السكنية التي قصفها الاحتلال في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، وتعود لعائلة الحداد، ولا يزال شهيدان تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات في انتشالهما، ما يرفع حصيلة شهداء هذه العائلة إلى خمسة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الحتلال من نوع "كواد كابتر" قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.