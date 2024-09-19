"حزب الله" نعى 5 من عناصره ليصل العدد منذ الأمس إلى 25

أعلن "حزب الله"، في بيانات عدّة، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نظير يوسف نون "جابر" مواليد عام 1971 من بلدة الرام في البقاع"، و"الشهيد المجاهد فضل الله شحادة مشيك "آدم" مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع اللذين ارتقيا شهدين على طريق القدس".

ولفت إلى أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي أمهز "كفاح" مواليد عام 1971 من بلدة نبحا في البقاع"، و"الشهيد المجاهد بسام حسين فتوني "علاء" مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان"، و"الشهيد المجاهد جعفر أحمد الحسين "مجاهد" مواليد عام 1989 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

ويصل عدد عناصر حزب الله الذين نعاهم من يوم أمس إلى 25 عنصرًا.