الأبيض: يجب إعادة جهوزية المستشفيات إلى ما كانت عليه بسرعة تحسّبًا لأي طارئ

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي مع لجنة الصحة النيابية، إلى أنّ "الهمّ الأكبر لنا هو تسريع دفع التعويضات للمستشفيات ووجدنا الآلية المناسبة وناقشتها مع نقيب أصحاب المستشفيات".

ولفت إلى أنّه "يجب إعادة جهوزية المستشفيات إلى ما كانت عليه بسرعة تحسّبًا لأي طارئ"، وذلك بعد حالة الاستنفار التي شهدتها المسشفيات جرّاء انفجارات أجهزة الاتصالات في اليومين الماضيين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.