إعلام إسرائيلي: قتيل و11 مصابًا على الأقل في قصف حزب الله مناطق في الجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط "قتيل و11 مصابًا على الأقل في قصف حزب الله مناطق في الجليل بالصواريخ والمسيرات"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

في هذا الصدد أوضح موقع "والا" عن "إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة في الجليل الغربي"، في حين تحدث صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "انفجار مسيّرتَين في كريات شمونة وأخريَين بمبنى في بيت هيلل وخامسة بمبنى في يعرا بالجليل".

من جانبه، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنّ "طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيّرات".