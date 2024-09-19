عبدالله: المخزون في بعض المستشفيات نفد وكل المعطيات تقول إن العدو الإسرائيلي يحضّر لحرب شاملة

أكد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أن "لبنان ما زال صامدا وما زال لديه الحد الاقصى من الروح الوطنية"، مؤكدا أننا "نحن إلى جانب وزارة الصحة وجاهزون لكلّ ما هم بحاجة إليه، ونعتزّ بالقطاع الاستشفائي".
ولفت الى أن "المخزون في بعض المستشفيات نفد وكل المعطيات تقول إن العدو الإسرائيلي يحضّر لحرب شاملة"، مؤكدا انه "يجب التنويه بما قامت به غرفة الطوارئ وما أثبته القطاع الصحي اللبناني في هذا الظرف العصيب".
ورأى أن "الأزمة العصيبة أثبتت أن لبنان لا يزال يتنفس ولا يزال لديه الحد الأقصى من الوحدة الوطنية".
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