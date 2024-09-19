اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة، لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش دعا للتبليغ عن اي جسم مشبوه: وحدات مختصة تقوم بتفجير أجهزة البيجر وأجهزة اتصال مشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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