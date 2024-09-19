ميقاتي طلب من الوزارت والإدارات المعنية رفع تقرير عن الخطوات المتخذة والعراقيل بملف النزوح السوري

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً الى كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة الاعلام، وزارة الصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، بشأن موضوع النزوح السوري.

وطلب ميقاتي، بموجب الكتاب، كل ضمن اختصاصه، وبالسرعة الممكنة، رفع تقرير حول الخطوات المنفذة لغاية تاريخه، وتلك التي لم تنفذ مع بيان أسباب عدم التنفيذ أو العراقيل التي حالت دون ذلك، إضافة إلى الإقتراحات التي من شأنها تذليل تلك العقبات والعراقيل، في مجموعة من المواضيع، منها: ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم، تهريب النازحين، الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والإنظمة المرعية الإجراء.