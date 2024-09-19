نتانياهو يفتح النار على ستارمر ويكشف نواياه في غزة ولبنان وإيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فتح رئيس الوزراء البريطاني بنيامين نتانياهو النار على نظيره البريطاني كير ستارمر وحزب العمال بصفة عامة، عبر حوار خاص لصحيفة "دايلي ميل" اللندنية، حيث يرى نتانياهو أن الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل يمثل دعماً لحماس.

كما انتقد بشدة موقف ستارمر من "مذكرة الجنائية الدولية" بحقه (نتانياهو) وأشار كذلك إلى أن معاداة السامية تنتشر في بريطانيا دون تحركات جدية لمواجهة هذه الظاهرة على حد وصفه.

بنيامين نتنياهو هو أحد أكثر الزعماء المنتخبين إثارة للجدل في العالم، فهو وطني بالنسبة لمؤيديه، وشرير بالنسبة لأعدائه في الداخل الاسرائيلي، ومنذ شنت حماس هجومها "الإرهابي الوحشي" على حد تعبير الصحيفة اللندنية، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 255 رهينة في أسوأ هجوم على اليهود منذ الهولوكوست، واجه نتانياهو انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج بسبب طبيعة رده الثابت ــ حتى في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل معركة وجودية من أجل بقائها.

إبادة جماعية في غزة

نتانياهو متهم من البعض بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة ، في أعقاب مزاعم الحركة بأن 40 ألف فلسطيني قتلوا خلال عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي هناك.

ويصر معارضون آخرون على أنه فشل في بذل ما يكفي من الجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 101 المتبقين ــ في حين يزعم آخرون أنه يماطل في الحرب من أجل إنقاذ مستقبله السياسي.

رشى وجرائم حرب

إن الرجل البالغ من العمر 74 عاماً يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال، بل وقد يواجه مذكرة اعتقال محتملة بتهمة ارتكاب " جرائم حرب ". ويصر أعداؤه المحليون على أن تقديم نفسه كزعيم صارم في زمن الحرب يساعده على صرف النظر عن مثل هذه القضايا وتأخيرها.

الآن يقف نتانياهو على شفا حرب شاملة على جبهة ثانية بعد أن قام الموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة، على ما يبدو بزرع متفجرات في أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها حزب الله في لبنان، مما أدى إلى إصابة الآلاف من مسلحي "وكيل إيران".

إن الخبراء يشعرون بالفعل بالقلق إزاء خطر التصعيد الإضافي ــ وما إذا كانت إسرائيل سوف تغتنم الفرصة لغزو جارتها الشمالية أم لا، حيث قتل حزب الله نحو 50 إسرائيلياً، بما في ذلك النساء والأطفال، في سلسلة متواصلة من الهجمات الصاروخية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر )، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.

لقاء حصري مع دايلي ميل

لقد كان هذا الأسبوع واحدا من أكثر الأسابيع دراماتيكية في المنطقة، ومع ذلك، خصص نتانياهو وقتا للإجابة على أسئلة مكتوبة حصريا لصحيفة الديلي ميل، في أول مقابلة له مع صحيفة بريطانية منذ سنوات.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي حكومة كير ستارمر الجديدة واصفاً إياها بـ"المضللة"، واتهمها "بإرسال رسالة مروعة إلى حماس" حيث تتجلى "معاداة السامية الوقحة" في جميع أنحاء البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتُهمت إدارة حزب العمال بتأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل على مقاعدها الخلفية بعد أن علق وزير الخارجية ديفيد لامي 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط .

وتأتي هذه الخطوة غير العادية بعد إسقاط حزب العمال اعتراضات بريطانيا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد ابتهم مثل "تجويع المدنيين"، و"مهاجمة المدنيين عمداً" و"القتل".

سوناك وقف مع اسرائيل.. ولكن ستارمر لا يفعل

وبعبارات حاسمة، قال نتانياهو لصحيفة "ميل": "بعد مذبحة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كانت الحكومة البريطانية السابقة تحت قيادة ريشي سوناك واضحة في دعمها لإسرائيل، ومن المؤسف أن الحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة".

وتابع :"إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بينما نكافح ضد المنظمة الإرهابية التي نفذت مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر)".

رسالة بريطانية إلى حماس

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من قيام حماس بإعدام 6 رهائن إسرائيليين، مما أرسل رسالة مروعة إلى حماس".

وتابع :"إن هذه القرارات الخاطئة لن تغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس التي قتلت بوحشية 1200 شخص في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك 14 مواطناً بريطانياً، وأخذت 255 شخصاً بما في ذلك 5 رهائن بريطانيين".

لكن نتانياهو أكد أن الحرب لا ينبغي أن تستمر إلى الأبد. وقال نتانياهو مخاطبا زعيم حماس يحيى السنوار، أحد العقول المدبرة لأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) : "ألقوا أسلحتكم، وحرروا الرهائن واستسلموا. هذا من شأنه أن ينهي الحرب على الفور".

ولكن مع اقتراب الصراع من الذكرى السنوية الأولى له، يبدو هذا السيناريو مستبعدا بشكل متزايد.

انهيار محاولات وقف اطلاق النار

انهارت محاولات عديدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وقُتِل أو جُرِح أكثر من ألفي جندي إسرائيلي. ورغم أن الاحتجاجات الدولية ضد إسرائيل بدأت حتى قبل دخول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى غزة، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة مظاهرات غاضبة تتضخم داخل الدولة اليهودية، وإن كان من الواجب التأكيد على أن حزبه أصبح الآن الأكثر شعبية في البلاد.

في الشهر الماضي، وبعد أن قتلت حماس 6 رهائن ، نزل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بإبرام اصفقة لإطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين.

لكن الخبراء يعتقدون أن الحرب أصبحت أكثر رسوخًا، وفي يوم الأربعاء فقط، في أعقاب انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي القاتلة، تفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الصراع دخل "مرحلة جديدة". ويخشى حلفاء إسرائيل بشكل متزايد من اندلاع حرب أوسع نطاقا بسرعة.

ومن جانبه، أصر رئيس الوزراء على أن هدفه الأساسي يظل إعادة الرهائن إلى ديارهم. وقال: "إنني أفعل كل ما في وسعي لتحرير الرهائن والفوز بالحرب. ولن أرتاح حتى يتحقق ذلك".

لكن المنتقدين يزعمون أنه يطيل أمد الحرب من أجل البقاء سياسيا بينما يحارب اتهامات الفساد.

في عام 2019، اتُهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال و"خيانة الأمانة" في ثلاث قضايا. ويقال إنه قبل هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا، والأسوأ من ذلك أنه أبرم "صفقات خلف الكواليس" مع أحد أباطرة الصحف ورئيس شركة اتصالات.

وقد نفى مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات وأصر على أنه ضحية "حملة شعواء" - لكن المحاكمات استمرت. في عام 2021، تم عزله أخيرًا من السلطة، منهيا بذلك فترة ولايته الثانية التي استمرت 12 عاما كرئيس للوزراء. (كان قد انتُخب سابقًا لمدة ثلاث سنوات بين عامي 1996 و1999).

كتب الصحفيون نعيه السياسي للمرة الثانية - ولكن بطريقة أو بأخرى، عاد الرجل المعروف باسم "الساحر". في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2022، تمكن نتانياهو من حشد ائتلاف يميني متشدد وعاد كرئيس للوزراء.

في غضون خمسة أيام، أعلنت إدارته الجديدة عن خطط لإصلاح القضاء - والتي أصر منتقدوه على أنها كانت محاولة وقحة للتأثير على محاكماته الخاصة.

لقد أثارت هذه الإجراءات احتجاجات جماهيرية ـ ثم بعد أشهر شنت حماس هجومها في اليوم الأكثر تدميراً لإسرائيل منذ حرب يوم الغفران قبل خمسين عاماً تقريباً.

مستقبل اسرائيل قبل مستقبلي

وعندما سُئل عما إذا كان يقصد بذلك التملص من التهم الموجهة إليه بإطلاق سراح الرهائن، رد الزعيم الإسرائيلي قائلاً: "أنا لست مهتماً بمستقبلي، بل بمستقبل بلدي".

وأضاف: "هذا هو ما يوجه كل قراراتي. والعقبة الحقيقية أمام إطلاق سراح الرهائن هي حماس التي تحتجزهم بطريقة غير إنسانية في زنزانات تحت الأرض. وفي إسرائيل، لا يتمتع رؤساء الوزراء بالحصانة من الإجراءات القانونية".

وفي إشارة إلى قضية الفساد الرابعة التي تم إسقاطها العام الماضي، أضاف: "إن الإجراءات القانونية في قضيتي مستمرة منذ ثلاث سنوات، وهي تتفكك. وقبل عام، حث القضاة الادعاء على إسقاط تهمة الرشوة. وفي كل الأحوال، فإن المحاكمة مستقلة تمامًا عن الحرب. لا يوجد بديل عن النصر، وأنا أسعى إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن".

وعندما سئل عن شروطه لوقف إطلاق النار ، قال نتنياهو: "سوف ندمر القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ونعيد الرهائن ونضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".

ولكن كيف يبدو "النصر" في واقع الأمر؟ لم تظهر أي خطة شاملة لكيفية حكم القطاع إذا ما تم تدمير حماس، ولا ترغب إسرائيل في احتلال غزة أكثر من رغبة الفلسطينيين في ذلك. كما رفضت الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن الالتزام بإدارة القطاع.

لا ننوي احتلال غزة

"نحن لا ننوي احتلال غزة"، هكذا أكد نتانياهو لصحيفة ميل، وتابع :"بعد تدمير حماس، سوف تحتاج غزة إلى نزع سلاحها ونزع التطرف منها وإعادة بنائها من قبل الأطراف الساعية إلى السلام".

دعونا نأمل ذلك، فكل يوم تقترب الحرب مع حزب الله ــ وهو وكيل إيران الأكثر تطوراً من حماس، والذي يشن هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

هل يذهب إلى لبنان؟

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للذهاب إلى الحرب في لبنان في حال فشل الدبلوماسية ، أجاب نتانياهو: "لقد تسببت هجمات حزب الله غير المبررة على إسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) في إخلاء 60 ألف إسرائيلي من منازلهم على طول حدودنا مع لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله".

وأكمل :"لقد تمكنت إسرائيل من القضاء على نحو 650 "إرهابياً" من حزب الله، بما في ذلك قائدهم العسكري الكبير ، ودمرت آلاف الصواريخ، ونحن لا نسعى إلى التصعيد في لبنان، ولكننا ملتزمون بإعادة مواطنينا إلى ديارهم سالمين. وسوف يتحقق ذلك بالطرق الدبلوماسية أو بوسائل أخرى".

ويؤكد المؤيدون أن نتانياهو نجح في تأمين اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، باستخدام الشراكات التجارية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

لقد كانت علامة فارقة في عملية السلام، لكن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) غير كل شيء. والآن تبدو إسرائيل على بعد خطأ واحد من الحرب المباشرة ليس فقط مع وكلاء إيران - بل والحكم الديني نفسه.

حذرت العالم من إيران على مدار 30 عاماً

في أعقاب التقارير المثيرة للقلق الأسبوع الماضي والتي تشير إلى أن طهران ربما حصلت على أسرار نووية من روسيا، أخبرنا رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه قد حان الوقت لأن تستيقظ بريطانيا على خطر الملالي.

"لقد حذرت العالم طيلة الثلاثين عاماً الماضية من التهديد الذي تشكله إيران، وقد تحركت إسرائيل لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية"، كما قال.

وأضاف :"لقد أدت أفعالنا إلى تأخير إيران النووية لعقد من الزمان تقريباً، واليوم أصبحت إيران أقرب إلى التحول إلى قوة نووية، وهذا من شأنه أن يهدد إسرائيل وبريطانيا والعالم بأسره، واليوم أصبحت المزيد والمزيد من الدول تدرك هذا.

"إن المطلوب هو فرض عقوبات صارمة وتهديد عسكري موثوق لمنع إيران من استكمال سعيها للحصول على الأسلحة النووية. كما أن المطلوب أيضاً هو الدفاع المشترك ضد عدوانها في الشرق الأوسط.

"لقد شجعني التحالف الدولي الذي ساعد في صد هجمات الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في نيسان (ابريل)، وهذا التحالف موجود الآن. وأنا أقدر حقيقة أن الحكومة البريطانية الحالية تواصل هذه السياسة".

نتانياهو يريد ترامب.. ولكن!



مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، قيل إن نتانياهو يشجع دونالد ترامب سراً على مساعدته ، وخاصة بعد أن تعهدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "لن تلتزم الصمت" بشأن الفظائع المزعومة في غزة.

وأكد نتنياهو أن "الشعب الأميركي هو الذي يقرر من ينتخبه رئيسا للولايات المتحدة، كما هو الحال في أي ديمقراطية. وسنواصل العمل مع أي شخص ينتخبه لتعزيز القيم والمصالح المشتركة بين الشعبين الأميركي والإسرائيلي. وهذه روابط قوية يتم الحفاظ عليها من خلال الحكومات المتغيرة في إسرائيل وأميركا".

وفي الوقت نفسه، أثار مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين عن طريق الخطأ على يد جيش الدفاع الإسرائيلي في نيسان (أبري)ل صدمة وغضباً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وقال مكتب نتنياهو لصحيفة "ميل" إن الضباط المسؤولين عن الحادث تلقوا توبيخًا منذ ذلك الحين. وأضاف أن قواته "مدينة للضحايا" ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه المآسي.

ولكن مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في غزة وخارجها، تبدو إسرائيل ــ وزعيمها المحاصر ــ معزولة على نحو متزايد.

وبينما يحبس العالم أنفاسه مرة أخرى، فمن المؤكد أنه من المأمول أن يكون الساحر قد وضع بعض الحيل الأخيرة في جعبته: إنهاء الحرب بسرعة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن ــ ومنع المنطقة من الانغماس في صراع من شأنه أن يعرض أمن العالم للخطر.

نتانياهو يفتح النار على بريطانيا عبر صحافتها

في ملف العلاقة مع بريطانيا، اتهم بنيامين نتانياهو عبر صفحات "دايلي ميل" حزب العمال البريطاني بتقويض إسرائيل في الوقت الذي تهز فيه الموجة الثانية من الألغام منطقة الشرق الأوسط.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي إدارة السير كير ستارمر ووصفها بأنها "مضللة"، أي تم تضليلها وأخذها إلى الطريق الخطأ في الحكم على المواقف.

واتهم نتانياهو بريطانيا بإرسال "رسالة فظيعة" إلى حماس بعد أن أوقفت الحكومة البريطانية مجموعة من تراخيص الأسلحة لإسرائيل.

كما انتقد الزعيم الأطول خدمة في الدولة اليهودية مذكرات الاعتقال الوشيكة من المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "سخيفة" في أول مقابلة له مع صحيفة بريطانية منذ هجوم حماس على إسرائيل.

وفي هجوم مفاجئ على السير كير، قال نتانياهو لصحيفة "دايلي ميل": "بعد مذبحة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها. ومن المؤسف أن الحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة.

"إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بينما نقاتل ضد المنظمة الإرهابية".

ستارمر: منع تصدير الأسلحة قرار قانوني وليس سياسي

وقال السير كير ستارمر للبرلمان في ذلك الوقت إن "القضية الصعبة" المتمثلة في الحظر الجزئي على الأسلحة كانت "قرارا قانونيا وليس قرارا سياسيا".

وقال إن القرار اتخذ بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية لسلوك إسرائيل في الحرب ضد حماس. لكن توقيت الحظر الجزئي على الأسلحة تعرض لانتقادات شديدة ـ إذ جاء بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن إسرائيليين.

وعندما أعلن مكتبه عن هذا الإجراء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن هذا كان "اقتراحا من الحكومة السابقة ولم يتم تقديمه قبل الانتخابات".

لكن نتانياهو انتقد هذه الخطوة قائلا: "إن إسرائيل تشن حربا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى، وتلتزم بشكل كامل بالقانون الدولي".

"وفي الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أيام من قيام حماس بإعدام ستة رهائن إسرائيليين، مما أرسل رسالة رهيبة إلى حماس.

وتابع نتانياهو :"وكما يُنظَر اليوم إلى الموقف البطولي الذي اتخذته بريطانيا ضد النازيين باعتباره عاملاً حيوياً في هزيمة البربرية، فإن التاريخ سوف يحكم أيضاً على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني. وسوف تنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتؤمن مستقبلنا المشترك".

ملف "الجنائية الدولية"



ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة والذي تقول حماس إنه أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وبحسب ما ورد، قدمت حكومة ريشي سوناك مذكرة صديقة للمحكمة تقول فيها إنها ستطعن ​​في قرار المحكمة في حزيران (يونيو). وفي المقابل، ستحصل بريطانيا على حق الوصول إلى ظروف سجن عناصر حماس الذين تحتجزهم إسرائيل وسط مخاوف متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها.

ولكن منذ وصولها إلى السلطة، أشارت إدارة السير كير إلى أنها لن تتحدى أي مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بعد الآن ــ في تناقض مع موقف حلفائها مثل الولايات المتحدة.

وأضاف نتانياهو: "قررت حكومة حزب العمال إسقاط تحديها لمذكرات الاعتقال السخيفة التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي".

وتابع :"إذا صدرت مذكرات اعتقال ضد زعماء الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن ذلك من شأنه أن يعرض قدرة كل الديمقراطيات في العالم على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك بريطانيا، للخطر.

وأكمل :"وقد وصف الرئيس بايدن وآخرون أوامر الاعتقال هذه بأنها "مثيرة للغضب". وقال الجنرال البريطاني السير جون ماكول بعد زيارته لغزة: "لقد قاتلت في العراق ـ وأعلم أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ المدنيين".

وأضاف :"إن اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزعيم إسرائيل زوراً بالتجويع المتعمد واستهداف المدنيين عمدا هو افتراء فظيع لا يمكن تفسيره بأي شيء آخر غير معاداة السامية وسوف يلطخ سمعة المحكمة الجنائية الدولية إلى الأبد.

وأردف :"المبدأ بسيط: العدالة لجميع الأمم باستثناء اليهود."

معاداة السامية في بريطانيا "ظاهرة وقحة"

كما انتقد نتانياهو تصاعد معاداة السامية في الشوارع البريطانية، قائلاً: "تشهد بريطانيا معاداة سامية وقحة في جامعاتها، وفي مراكز مدنها وفي العديد من أجزاء البلاد. إنه أمر مثير للقلق. أنا أثق وأتوقع أن تتخذ القيادة البريطانية الخطوات اللازمة لاستئصال هذه الآفة".

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة تظل "صديقة لإسرائيل".

لكن متحدثا باسم الخارجية قال إنه "من المؤسف" أن إسرائيل فشلت في معالجة المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

وأضاف المتحدث: "لقد كنا واضحين تماما أنه عندما تتخذ إسرائيل إجراءات عسكرية لدعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فإنها يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".

"لقد أعربت المملكة المتحدة عن مخاوفها بشأن هذه القضايا على مدى أشهر عديدة، كما فعل حلفاء آخرون. ومن المؤسف أن هذه المخاوف لم تتم معالجتها بشكل مرضٍ.

"إن أولويتنا تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وتدفق المساعدات إلى القطاع.

"لا مكان في بريطانيا لمعاداة السامية، ولن نتراجع عن عملنا لاستئصال الكراهية بكل أشكالها. تلتزم هذه الحكومة بتمويل صندوق الأمن المجتمعي على مدى عدة سنوات، والعمل مع المجتمع اليهودي والشرطة لضمان شعور الجميع بالأمان في شوارعنا".