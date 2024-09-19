هل مات الإنترنت منذ عام 2016.. وهل نتحدث جميعا إلى روبوتات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في أغلب الأحيان، تصبح نظريات المؤامرة هزلية وسخيفة ويصعب تفنيدها تمامًا للمؤمنين المتشددين. لكن نظرية الإنترنت الميت هي إحدى نظريات المؤامرة التي قد تصمد أكثر من غيرها بفضل صعود روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي.

ظهرت هذه النظرية لأول مرة على منتدى Macintosh Cafe في Agora Road في عام 2021، عندما بدأ مستخدم باسم "IlluminatiPirate" موضوعًا بعنوان "نظرية الإنترنت الميت: معظم الإنترنت مزيف". مستشهدة بمنشورات من منتديات المناقشة الرئيسية عبر الإنترنت مثل 4Chan، تفترض النظرية أن الروبوتات غير البشرية مسؤولة عن غالبية النشاط عبر الإنترنت وإنشاء المحتوى.

ماذا تقترح نظرية الإنترنت الميت؟

على مستوى أعلى، المفهوم هو أن الروبوتات تصنع تلقائيًا وبسرعة، أشياء مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم ضبطها خوارزميًا للمشاركة - وتحصد بشكل فعال النقرات والتعليقات والإعجابات على منصات مثل Facebook وTikTok. هذا لأن المزيد من التفاعلات والمشاركة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عائدات الإعلانات.

ولكن تحت السطح تكمن فكرة أكثر غدرًا مفادها أن الحسابات التي تتفاعل مع مثل هذا المحتوى هي أيضًا روبوتات ووكلاء ذكاء اصطناعي - ما يعني أن كل هذا النشاط يحدث بين الآلات وحدها، دون أي تفاعل بشري. تشير طبقة أعمق من النظرية إلى أن المنظمات الحكومية تستخدم الروبوتات للتلاعب بالآراء البشرية.

أدى هذا إلى إنشاء فكرة "الإنترنت الميت"، حيث من المفترض أن الموت المذكور حدث حوالي عام 2016 أو 2017. تم إعطاء هذه النظرية بأكملها المزيد من الجاذبية في مقال بعنوان "ربما فاتتك، لكن الإنترنت "مات" منذ خمس سنوات" في The Atlantic.

ما مقدار الحقيقة في نظرية الإنترنت الميت؟

من الصعب تحديد مقدار الويب الذي تسكنه الآلات - مع وجود دراسات مختلفة تشير إلى معلومات متناقضة. وجد بحث أجرته شركة الأمن السيبراني Imperva أن الروبوتات تمثل حوالي نصف حركة المرور على الإنترنت. تميل هذه الحركة إلى أن تكون من الروبوتات المستخدمة لتوليد عائدات إعلانية وهمية؛ ووقعت منصة YouTube بين المواقع الأخرى في فخ هذه الظاهرة، حيث تم استخدام الروبوتات لزيادة المشاركة بشكل مصطنع.

أفادت دراسة أخرى قبل الطباعة نشرتها AWS في 5 يونيو 2024 أن 57.1٪ من جميع الجمل على الويب عبارة عن ترجمات تم إنشاؤها بواسطة الآلة. أما بالنسبة لعدد المواقع التي تم العثور عليها والتي تستضيف محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإنه يبلغ 13.1٪ - وفقًا لدراسة بواسطة Originality.ai.

كان انتشار الروبوتات، والأدوات الأخرى مثل المترجمين عبر الإنترنت، ظاهرة معروفة منذ سنوات - لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإنترنت "ميت". وبالمثل، في حين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي - من نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT وGemini من Google إلى أدوات إنشاء الصور المخصصة - يمكنه أتمتة إنشاء المحتوى، إلا أنه يمكن القول إنه ليس متقدمًا بما يكفي لتمرير التدقيق البشري. غالبًا ما يحتوي المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على معلومات مضللة مثل "إضافة الغراء إلى صلصة البيتزا"، أو مليء بالقواعد النحوية والإملائية الرديئة التي ستنبه البشر إلى طبيعتها التي صنعها الذكاء الاصطناعي.

ولكن هناك مجال للقلق بفضل التطور السريع لهذه التكنولوجيا. ومع تطور الذكاء الاصطناعي لإنشاء عملاء يمكنهم العمل بشكل مستقل عن التعليمات البشرية المحددة، فمن الممكن أن نتوقع تفاعل مثل هؤلاء العملاء مع بعضهم البعض وتفضيل المحتوى الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي والمعلومات المنظمة على تلك التي يصنعها البشر. وقد يؤدي هذا إلى حالة حيث يتم تصميم محتوى الإنترنت لجذب عملاء الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر الآخرين، في محاولة لتسويق المنتجات. ورأينا علامات هذا الاقتصاد الجديد بالفعل بعد أول معاملة عملة مشفرة بين عملاء الذكاء الاصطناعي - دون تدخل بشري.

ومع ذلك، فإن ما قد ينتهي إليه هذا الأمر هو تخميني في الوقت الحالي. هناك قلق أعمق يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل البشر لتوليد محتوى رديء الجودة بسرعة لتغذية المنصات ومحركات البحث المتعطشة للمحتوى. ونظراً لافتقار العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى الدقة، وعدم قدرتها على فهم الفروق الدقيقة البشرية، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى قد يؤدي إلى غمر الإنترنت بمعلومات ومقالات وفنون رديئة وأكثر من ذلك، وكلها مصممة "للمشاركة" وأكثر من ذلك بقليل.

هل الإنترنت مقبرة؟

إن ما قد يبدو وكأنه نظرية مزعجة لا يوجد دليل مقنع يدعمها حاليًا. إن طبيعة مشاركة المحتوى وانتشار الأشياء "الفيروسية" تعني أن نفس المنشورات يمكن أن تستمر في الظهور مرة أخرى؛ يمكننا أن نقول نفس الشيء عن الأغاني التي اشتهرت قبل عقد من الزمان والتي لا تزال تظهر في الإعلانات على الرغم من أن الموسيقيين بعيدون عن روح العصر.

وبالمثل، فإن الطبيعة المملة إلى حد ما لتحسين محرك البحث (SEO) تجبر البشر على إنشاء محتوى بطريقة منهجية لدرجة أنه قد يبدو وكأن روبوتًا أنشأه. الحقيقة المحزنة؟ قد يكون مجرد كاتب شاب يحاول تلبية حصة أو ضرب عبارات رئيسية معينة، وإدراج عدد من الروابط واتباع عدد لا يحصى من العمليات والإجراءات الأخرى التي يفضلها أمثال بحث Google في أي وقت.

كن حذرًا مما تقرأه - خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي

عندما يتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي - بما في ذلك X وFacebook وTikTok وInstagram - فإن المياه المحيطة بنظرية الإنترنت الميت تصبح موحلة. في حين لا شك أن الملايين من الناس يستخدمون مثل هذه المنصات - فإن القدرة على إعداد الروبوتات للنشر بناءً على الكلمات الرئيسية تضفي وزناً على فكرة أن الإنترنت مزين بوكلاء أذكياء بدلاً من البشر.

بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الكثير من نماذج Instagram والمؤثرين الذين تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي يختبئون الآن على الإنترنت لتقديم نسخ مثالية على ما يبدو لأشخاص يرتدون ملابس شحيحة في كثير من الأحيان.

بالطبع، فإن صعود المؤثرين ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي والعدد الهائل من المرشحات - بالإضافة إلى فكرة أن حياة المرء لا يتم تمثيلها بدقة في وسائل التواصل الاجتماعي - يضفي بالفعل قشرة من التزوير على المشاركة عبر الإنترنت.

على الرغم من تطور وسائل التواصل الاجتماعي لتشعر وكأنها أداة إعلانية في بعض الأحيان، إلا أنها لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على الملايين. تم نسب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 جزئيًا إلى حركة مبنية على فيسبوك. وفي الآونة الأخيرة، اندلعت أعمال شغب قادها نشطاء يمينيون في المملكة المتحدة بسبب انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مع وضع ذلك في الاعتبار، هناك إمكانية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للترويج لمعلومات كاذبة والتفاعل مع بعضهم البعض لتعزيز المشاركة، وبالتالي تأجيج النيران في المستقبل. وجدت دراسة تاريخية نُشرت في مجلة Nature أنه من بين 14 مليون رسالة نشرت 400000 مقال على تويتر (المعروف الآن باسم X) في 10 أشهر على مدار عامي 2016 و 2017، لعبت "الروبوتات الاجتماعية" دورًا غير متناسب في نشر مقالات من "مصادر منخفضة المصداقية". أدى هذا إلى تضخيم المحتوى - ما نطلق عليه "الانتشار الفيروسي".

وهذا يترك مجالًا للقلق. نظرًا لأن تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة للأخبار الرقمية 2024 وجد أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مصدرًا للأخبار لـ 48٪ من الأمريكيين، فلا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين هم أهداف ناضجة للتأثير من خلال المعلومات المضللة التي ينشرها الروبوت.

في تدوينة على مدونة لجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، كتب الباحثان في مجال الذكاء الاصطناعي جيك رينزيلا وفلادا روزوفا: "إن نظرية المؤامرة حول موت الإنترنت لا تعني في الواقع أن كل تفاعلاتك عبر الإنترنت تتم مع الروبوتات". لكنها تذكير بأن المرء يجب أن يكون متشككًا في التفاعلات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، فإن فكرة أن الإنترنت يتألف من محتوى من صنع الإنسان يستهلكه بشر آخرون هي افتراض لم يعد بإمكاننا أن نفترضه.

كما ينضم المزيد من الناس إلى مجتمعات ومواقع إلكترونية خاصة على الإنترنت تسعى إلى الحصول على التمويل من خلال الاشتراكات والعضوية في مقابل محتوى تم اختياره خصيصًا لهم - بدلاً من الاعتماد على جذب محركات البحث التي غالبًا ما تكون غير مفهومة. تعمل المنصات الخاصة على الإنترنت مثل Discord و WhatsApp أيضًا كمجتمعات لا يمكن فيها جمع البيانات ولم تتسلل إليها بعد برامج الروبوت الباحثة عن المشاركة.

إذن، لا، الإنترنت لم يمت. على الأقل ليس بعد. لكن يتعين علينا أن نقبل أن البشر يتشاركون المساحات عبر الإنترنت مع نسبة متزايدة من الروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع انتشار المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى عبر المنصات الرقمية، يُنصح بالحذر: لا تفترض أبدًا أنك تتفاعل مع إنسان على الجانب الآخر من شاشتك.