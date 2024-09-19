مسؤولون أميركيون: إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة في لبنان وواشنطن وضعت خططًا لإجلاء رعاياها لقبرص

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "واشنطن وضعت خططًا لإجلاء أميركيين وغيرهم من غير المقاتلين من لبنان".

وأشار المسؤولون إلى أنّ "إحدى الخطط تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أميركي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص".

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية القبرصية، إشارته إلى أنّ "على واشنطن طلب استخدام منشأة إجلاء في الجزيرة رسميًا".

وفي السياق، كشف مسؤول أميركي، وفق الصحيفة أنّ "انطباع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد اتصاله بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية جديدة بلبنان".

وذكّرت الصحيفة بأنّ "المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماعه معه الاثنين ألا يأذن بشن حرب ضد حزب الله".

وقال مسؤولون أميركيون بحسب الصحيفة: "لا مؤشرات حتى الآن على غزو إسرائيلي وشيك للبنان كاستدعاء الاحتياط"، موضحين أنّ "إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة أصغر دون تحركات عسكرية كبرى".

وأضاف المسؤولون "وزارة الدفاع الأميركية قلقة من احتمال اندلاع حرب برية في لبنان بين إسرائيل وحزب الله".