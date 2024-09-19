مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن نحو 118 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس.

في سياق متصل، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية، ترافق ذلك مع وجود قوات الاحتلال على مداخل قرى وبلدات الأغوار.

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