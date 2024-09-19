إطلاق ثاني أعلى مستوى إنذار للفيضانات في ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق المركز الإقليمي لمواجهة الفيضانات في ولاية سكسونيا الواقعة شرق ألمانيا اليوم، المستوى الثالث من التحذير بعد وصول منسوب المياه في نهر “إلبه” إلى مستوى ستة أمتار.

ويشمل التحذير المقيمين في دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا، حيث من الممكن أن تغمر المياه الخليج 365 السكنية والطرق الإقليمية والسكك الحديدية.

ويُطبق مستوى التحذير هذا عند مقياس “شونا” في منطقة الحدود مع التشيك، حيث بلغ منسوب المياه صباح اليوم نحو 56ر6 أمتار.

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