إعلام إسرائيلي: رسائل نصية وصلت للإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد تدعوهم لمغادرة أماكنهم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد تلقوا، مساء أمس الأربعاء، رسائل نصية وهمية تحت عنوان "تنبيه طارئ"، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن "منطقة محمية".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" احتوت الرسائل النصية التي تلقاها الإسرائيليون، على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

من جانبها، نفت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إرسالها رسائل نصية للإسرائيليين تطالبهم بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصنة.

وأكدت عدم وجود أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، داعية الإسرائيليين إلى متابعة منصاتها الرسمية وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي وصفتها بـ"المشبوهة".