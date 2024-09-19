أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى لها عقب خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2592.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2598.60 دولارًا عند التسوية.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، وتؤثر سلبًا في الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أُخر.
وانخفض الدولار بعد قرار المركزي الأمريكي 0.5%، إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2023 مقابل سلة عملات منافسة.
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