أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "سقوط 8 جرحى جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على تال حاي في الجليل الأعلى إلى 8".
في السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان".
من جانبه، أكّد مركز "زيف" الطبي في صفد، "أننا استقبلنا 6 جرحى جراء الحدث الأمني في الشمال".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروح في الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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