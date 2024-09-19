إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروح في الجليل الأعلى

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "سقوط 8 جرحى جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على تال حاي في الجليل الأعلى إلى 8".

في السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان".

من جانبه، أكّد مركز "زيف" الطبي في صفد، "أننا استقبلنا 6 جرحى جراء الحدث الأمني في الشمال".