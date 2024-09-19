نيويورك تايمز: شركة وهمية إسرائيلية زودت الآلاف من أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في الهجوم على حزب الله

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن "شركة "BAC Consulting"، التي ورد أنها زودت الآلاف من أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في هجوم على أعضاء "حزب الله" يوم الثلاثاء، هي شركة وهمية إسرائيلية".

وكشف ثلاثة ضباط استخبارات اطلعوا على العملية أنه تم إنشاء شركتين صوريتين، لإخفاء حقيقة أن مصنعي أجهزة الاستدعاء كانوا ضباط مخابرات إسرائيليين.

ولفتت إلى أن شحن أجهزة الاستدعاء إلى لبنان بدأ في عام 2022، لكن العرض زاد عندما أدان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة باعتباره غير آمن من الناحية التشغيلية.