النائبة الأميركية أوكازيو كورتيز: تفجير إسرائيل أجهزة اتصال في لبنان أدى لإصابة وقتل أبرياء

ذكرت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأميركي أوكازيو كورتيز، أنّ "تفجير إسرائيل أجهزة اتصال في لبنان أدى لإصابة وقتل أبرياء". وشددت على أنّ "الهجوم الإسرائيلي بلبنان ينتهك القانون الإنساني الدولي"، مضيفة "الكونغرس يحتاج لتقرير كامل عن الهجوم الإسرائيلي بلبنان".

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