شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لتعزيز دور المجتمع المدنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني على ترسيخ دوره في مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كونه شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعميق دور المجتمع المدني.

وفي إطار تتويج مسيرته الحافلة بالمبادرات المجتمعية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من أجل تقديم المزيد والمزيد خلال الفترة القادمة، تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسساته الأعضاء، قامت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، يرافقها وفد من الأمانة الفنية، بزيارة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التواصل المباشر بين الأمانة الفنية للتحالف وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وباقي أعضاء التحالف، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى، كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة المثلى من قواعد البيانات المتاحة لدى المؤسسات الأعضاء، بما يساهم في تطوير العمل الأهلي وتلبية احتياجات المجتمع.

واقترح الجانبان تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة، تساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في القطاع الأهلي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، كما تم مناقشة سبل تحسين آليات التواصل والتنسيق بين الأطراف المختلفة داخل التحالف، بما يضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.



