تحسبًا لحرب شاملة.. إسرائيل تحرك قواتها من الضفة إلى حدود لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن تحويل قوات للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لحرب شاملة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان استهدفت "قوة الرضوان" في حزب الله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان، الأربعاء، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم "بيجر" خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

وتزامنت هذه العمليات، التي بدت وكأنها قد دفعت حزب الله إلى حالة من الفوضى، مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام في غزة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.