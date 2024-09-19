الاحتلال يشن حملات اعتقال في عدة مدن فلسطينية صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائمه الوحشية المستمرة ،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بلدة بيت ريما وقرية كفر عين شمال غرب رام الله، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسططينية" وفا".



وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن الاحتلال اعتقل الشاب حمزة حاتم عطا زيداني من بيت ريما، وناظم عبد الرحمن إدعيس من كفر عين، بعد مداهمة منزليهما وتفيشهما.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ضرار محمد العفيفي (٣٢عاما)، وقصي العفيفي (٢٥عاما)، وإبراهيم خضر مسالمة (٣٤عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم منازل وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل في منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم كلا من الشقيقين أحمد عيسى زواهرة (٢٣عاما)، وإيهاب زواهرة (٢٥عاما)، وأحمد رياض زواهرة (١٩عاما) بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنا من مدينة قلقيلية وجيوس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخليها الشرقي والشمالي، وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: السوق، وكفر سابا، والنقار، واعتقلت كلا من: جمال هندي، وشاهر الراعي، وماهر الراعي وزوجته مارغريت، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت كلا من: سائد سمحة، ومحمد أبو سعدة، ومؤنس خالد، وعبد الحليم خالد، ومحمود أحمد قدومي، وحسن وليد قدومي، وحكم صدقي سليم، وعلاء فهيم شماسنة، وضياء فهيم شماسنة، وسامي ياسر خريشة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم شقيقان من قرية كفر قليل جنوب نابلس، وأب ونجله من المدينة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين مهند وأنس صبري القني، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه في القرية.

وأضافت المصادر، بأن الاحتلال اعتقل من مدينة نابلس المواطن حسام مطيع العالول ونجله عبد الرحمن، كما داهم الاحتلال أيضا عدة أحياء في المدينة، منها رفيديا، وشارع الجامعة.

كما اقتحم الاحتلال مخيم العين غرب نابلس، وأطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما سمع دوي انفجار، ولم يبلغ عن إصابات.