بوحبيب غادر إلى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الامن غدا

أشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أنه "على اثر الاعتداءات السيبيرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة راح ضحيتها آلاف الجرحى من بينهم عشرات الشهداء من نساء وأطفال ومدنيين، وبعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب صباحًا إلى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الامن ستعقد بعد ظهر غد الجمعة لبحث الوضع في لبنان بناء على طلب الجانب اللبناني، بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الامن؛ وممثل المجموعة العربية".

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