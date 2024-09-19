اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تحويل قوات مقاتلة للجيش من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لاندلاع حرب شاملة".

وفي وقت سابق امس، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "انفجارات لبنان تزامنت مع نقل إسرائيل فرقة من غزة إلى الجبهة الشمالية".

وقالت المصادر إنّ "حزب الله طلب أكثر من 5000 جهاز بيجر جديد العام الماضي ووزعها على أعضائه"، مضيفة "حزب الله يعتقد أن معظم هذه الأجهزة تعرضت للتخريب مما أدى إلى انفجارها"، موضحة أنّ "أجهزة بيجر الجديدة لم تصل لكل عناصر حزب الله ومن يحملون الأجهزة القديمة نجوا".

وذكرت شبكة "أيه بي سي" نقلًا عن مصدر، أنّ "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي سيتم نشرها قرب الحدود اللبنانية بعد أن كان لها دور نشط في غزة".