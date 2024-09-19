مصر: لن نقبل أي تعديلات على قواعد أمن الحدود مع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الأمنية التي كانت قائمة على حدودها مع قطاع غزة قبل اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

وتمثل القواعد الأمنية على الحدود، إضافة إلى رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بوجود عسكري في «محور فيلادلفيا» وهو منطقة حدودية عازلة يبلغ طولها 14 كيلومتراً، نقطة محورية في محادثات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الجارية منذ شهور.

وذكر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة: «مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والرفض الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر وعلى الممر المشار إليه وهذا موقف مصري واضح ولن نحيد عنه».

وأضاف عبد العاطي أن «أي تصعيد من شأنه أن يضع عقبات أمام جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار».