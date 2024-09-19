شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينفذ أنشطة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أطلق التحالف الوطني مجموعة من المبادرات الإنسانية التي تستهدف تقديم المساعدة للأسر الاولى بالرعاية، الشباب الباحثين عن عمل.

توزيع 3000 كرتونة شهريًا: مؤسسة راعي مصر توزع كراتين غذائية تحتوي على مواد غذائية أساسية مثل الأرز والمكرونة والشاي والسكر والجبنة واللحوم. تم توزيع 3000 كرتونة للأسر في مختلف المحافظات، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة الأرامل والأيتام، حيث تم إجراء بحوث لتحديد الأسر التي تعاني من قلة الموارد.

حقائب مدرسية مجانية: في محافظة الشرقية قامت جمعية الأورمان، بأطلاق مبادرة "فرحهم بشنطتهم" لتوزيع 500 حقيبة مدرسية تحتوي على مستلزمات دراسية مجانية للأطفال في مركز أولاد صقر، ضمن خطة شاملة تستهدف توزيع 50,000 حقيبة مدرسية على مستوى الجمهورية.

ملتقى التوظيف: في محافظة المنيا، نظم التحالف الوطني ومؤسسة راعي مصر ملتقى توظيف بالتعاون مع منتدى الشركات، حيث تم توفير 4000 فرصة عمل للشباب. يهدف الملتقى إلى ربط الشباب بالشركات الكبرى التي تبحث عن موظفين، مما يسهم في تعزيز فرص العمل في المنطقة.

مبادرات طبية: تعاون بنك الشفاء مع مركز النيل للعيون في مغاغة، حيث تم إجراء 40 عملية رمد مجانية، تشمل عمليات زرع عدسة وحقن، وتقديم خدمات طبية متميزة بدون أي تكلفة على المرضى.

إعداد الوجبات: وفي محافظة الأقصر، تقوم مؤسسة مصر الخير بإعداد 200 وجبة غذائية يوميًا، ليصل إجمالي الوجبات المعدة خلال الشهر إلى 128,000 وجبة.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني المستمرة ضمن حملة ايد واحدة والتي تهدف تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.