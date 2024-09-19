بالصور.. اختبارات لياقة بدنية لحكام الدرجة الأولى بالفيوم والمنيا وبنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بالاشتراك مع منطقة الفيوم ولجنة الحكام بالمنطقة اختبارات اللياقة البدنية "وانر تيست" للحكام الدرجة الأولى بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، وذلك مساء الأربعاء على ملعب استاد الفيوم الرياضى، حيث اجتاز الاختبارات 42 حكما مساعدا فى حين رسب 17 حكما و مساعد.

وقال الكابتن سيد الشورة مدير لجنة حكام منطقة الفيوم لكرة القدم، أن الاختبارات شهدها الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم، والكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن إبراهيم نور الدين المدير الفني للتعليم والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية، والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة، والكابتن احمد ساهر عضو لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن تونى عثمان المتحدث الإعلامي للجنة الحكام الرئيسية.

وقال الشورة ، أن لجنة اختبارات اللياقة البدنية باتحاد الكرة ضمت الكابتن محمد أبو خاطر رئيس اللجنة، والكابتن محمد طه نائب رئيس اللجنة والمعدين البدنيين سعد أبو زيد – حسين انور- حس جنادي- محمدعلى- محمد عاشور- احمد مصطفى – محمد شريف.

حضر الاختبارات الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم، والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة، والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدني للحكام بالفيوم، والكابتن اشرف أبو النور رئيس لجنة حكام محافظة المنيا، والكابتن مصطفى عبد العظيم مدير اللجنة، والكابتن أحمد جمال عضو اللجنة، والكابتن حمدى طه المعد البدني بلجنة الحكام ببنى سويف.

وقال مدير لجنة حكام منطقة الفيوم، إن الاختبارات ضمت 57 حكما وحكما مساعدا يمثلون المناطق الثلاث بالإضافة إلى الحكم الدولى محمد الحنفى حكم الدورى الممتاز هشام القاضى، وحضر الاختبارات 21 حكما اجتاز الاختبارات منهم 14 حكما بينهم محمد الحنفى وهشام القاضى فى حين رسب 7 حكام وبالنسبة للحكام المساعدين، وحضر الاختبارات 38 حكما مساعدا نجح منهم 28 حكما ورسب 10 حكام مساعدين.