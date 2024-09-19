اتفاق على تزويد أفريقيا بلقاح مضاد لـ«جدري القردة»

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

وقّع تحالف اللقاحات «غافي» ومختبر بافاريان نورديك الذي ينتج اللقاح ضد جدري القردة، اتفاقاً، أمس، يضمن توريد 500 ألف جرعة في عام 2024 إلى الدول الأفريقية التي يطاولها الوباء.

وأفاد بيان مشترك بأنّ لقاح MVA-BN حصل على الترخيص المسبق من منظمة الصحة العالمية في 13سبتمبر، وسيكون بافاريان نورديك مستعداً لتوريد اللقاحات بانتظار توقيع اتفاق توزيع مع اليونيسف، الشريكة في تحالف غافي والتي ستقوم بتسليم هذه الجرعات.

وبشكل منفصل، أعلن الصندوق العالمي لمكافحة السل والملاريا، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، عن تقديم 9.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ومن المفترض أن تساعد هذه الأموال سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية على تنفيذ استجابتها الطارئة في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد.

وسجلّت الكونغو الديموقراطية نحو 22 ألف إصابة حتى نهاية أغسطس وأكثر من 700 وفاة منذ يناير، وفقا للسلطات المحلية.

وفي نهاية أغسطس، تمّ تسجيل إصابات بجدري القردة في 14 دولة من بينها بوروندي والكونغو- برازافيل وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.