"أنصار الله": نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني

دان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، في بيان، بأشد العبارات "العمليات الإجرامية الإسرائيلية بحق لبنان والتي أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى"، مشيرًا إلى أن "العمليات الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان تعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتمثل انتهاكا سافرا لسيادة لبنان".

وأكد أنّ "تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه سواء في غزة أو لبنان يأتي في ظل دعم ومساندة أميركية على كل المستويات"، لافتًا إلى أنّ "المقاومة الإسلامية في حزب الله تدفع ثمن مواقفها الإيمانية والأخلاقية الشجاعة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة".

وأشار المكتب إلى أنّ "مواقف حزب الله فتكت بالعدو الإسرائيلي وألحقت به الكثير من الخسائر البشرية والمادية"، مبيّنًا أنّ "لجوء العدو الصهيوني إلى هذا النوع من الجرائم يدل على مدى الإفلاس والعجز في المواجهة العسكرية المباشرة"، لافتًا إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يحاول من خلال هذه الجريمة إنقاذ نفسه من المواجهات المباشرة في الميدان".

وأعلن المكتب السياسي لأنصار الله، "كامل التضامن مع الشعب اللبناني، وحق لبنان ومقاومته في الرد على هذا التصعيد الخطير بما يمثله من إيغال في الدم"، مؤكدا أنّ "العدوان الإسرائيلي خروج صارخ على الأعراف والقوانين الدولية".

وجدد التأكيد على "الوقوف إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان وشعبها ومقاومتها"، قائلًا: "كلنا ثقة بقوة واقتدار لبنان والمقاومة الإسلامية في حزب الله على مواجهة التصعيد الإسرائيلي مهما كانت التحديات وبلغت التداعيات".

كما أكد المكتب السياسي لأنصار الله، أن "هذا العدوان لن يحول دون استمرار محور القدس والجهاد والمقاومة في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة".