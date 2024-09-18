الجيش الإسرائيلي: مناورات عسكرية غدا في منطقة مدينة حيفا في إطار خطة التدريب السنوية للجيش

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مناورات عسكرية غدا في منطقة مدينة حيفا في إطار خطة التدريب السنوية للجيش".

وكانت قد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "انفجارات لبنان تزامنت مع نقل إسرائيل فرقة من غزة إلى الجبهة الشمالية".

وقالت المصادر إنّ "حزب الله طلب أكثر من 5000 جهاز بيجر جديد العام الماضي ووزعها على أعضائه"، مضيفة "حزب الله يعتقد أن معظم هذه الأجهزة تعرضت للتخريب مما أدى إلى انفجارها"، موضحة أنّ "أجهزة بيجر الجديدة لم تصل لكل عناصر حزب الله ومن يحملون الأجهزة القديمة نجوا".

وذكرت شبكة "أيه بي سي" نقلًا عن مصدر، أنّ "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي سيتم نشرها قرب الحدود اللبنانية بعد أن كان لها دور نشط في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن نقل الفرقة.