أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي سطر استنابات الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كلّفهما بموجبها جمع كل المعطيات الأمنيّة والفنيّة المتعلّقة بتفجير أعداد كبيرة من أجهزة البيجر التي نجم عنها استشهاد وجرح مئات المواطنين، كما كلّفهما بالإجراءات عينها بما خصّ تفجير أجهزة اتصال لاسلكيّة بتاريخ اليوم والذي اسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى".
وطلب القاضي عقيقي "تزويده بكافة المعطيات اللازمة وإطلاعه على كل المستجدّات بموجب محضر رسمي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني بما خصّ هذه الأفعال الجرميّة، كما كلف قطعات قوى الامن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية بتحديد أعداد القتلى والجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيقي سطر استنابات لمخابرات الجيش وشعبة المعلومات لجمع المعلومات حول انفجار أجهزة البيجر واللاسلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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