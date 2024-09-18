شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع شنط مدرسية وملابس من خلال طرق الأبواب بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى استكمالًا لحملة "ايد واحدة"، قامت مجموعة من متطوعين مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع ملابس وشنط مدرسية على الأسر الاولى بالرعاية بتوزيع 100 شنطه و200 قطعة ملابس و200 من خلال طرق الأبواب في محافظة البحيرة وبحضور النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وفي سياقًا آخر قامت المؤسسة بتكريم الطلبة المتفوقين دعمًا لهم وتحفيز لإكمال مسيرة التفوق.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعى.